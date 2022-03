Coronavirus Covid-19: Iss-min. Salute, prosegue calo incidenza settimanale. Rt stabile a 0,75

Prosegue la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 445 per 100mila abitanti (21-27 febbraio) vs 560 per 100mila abitanti (14-20 febbraio). Lo rileva il Report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, contenente i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, relativi al periodo 21-27 febbraio, con dati aggiornati al 2 marzo. Questa tendenza trova conferma anche nel periodo più recente sulla base dei dati aggregati raccolti dal ministero della Salute: 433 per 100mila abitanti nel periodo 25 febbraio-3 marzo contro 552 per 100mila abitanti nel periodo 18-24 febbraio.

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è ancora la fascia d’età 0-9 anni con un’incidenza pari a 766 per 100mila abitanti, in continua diminuzione rispetto alle settimane precedenti. Al momento, l’incidenza più bassa, ma sempre molto elevata, si rileva ancora nelle fasce di età 70-79 e 80-89 con un’incidenza di 234 e di 236 casi per 100mila abitanti, anch’esse in diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Nel periodo 9 – 22 febbraio, si legge ancora nel report, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,75 (range 0,67-0,96), simile alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,77 (0,75-0,79) al 22 febbraio 2022 vs Rt=0,76 (0,74-0,78) al 15 febbraio.