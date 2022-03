Ucraina: appello di Shevchuk, “siamo sull’orlo di un nuovo pericolo nucleare, fermatevi!”

“L’Ucraina ha vissuto la catastrofe di Chernobyl, e adesso si trova sull’orlo di un nuovo pericolo nucleare che può essere dieci volte più grave”. E’ l’allarme lanciato questa mattina nel suo quotidiano video-messaggio da Kiev S.B. Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. “Ci ha fatto rabbrividire la notizia della centrale nucleare di Zaporizhya in fiamme”, dice l’arcivescovo maggiore di Kiev. “Oggi voglio rivolgermi a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente, che hanno a cuore la coscienza ecologica dell’umanità. Dobbiamo immediatamente fare di tutto per fermare questa guerra. Perché davanti ai nostri occhi si sta compiendo non solo una catastrofe umanitaria, ma la possibilità di infliggere un colpo irreparabile alla creazione di Dio, che non sarà possibile rimediare per lunghi decenni a venire”.