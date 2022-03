Ucraina: Interris, in un video “il dramma e la disperazione dei giovani soldati russi”

(Foto Interris.it)

“L’assurdità, l’insensatezza e la follia della guerra è stata immortalata in un video, registrato nei pressi di Odessa. In poco più di due minuti di immagini, emerge con forza la disperazione di un giovanissimo soldato russo. Si è arreso e i civili ucraini hanno messo a sua disposizione un cellulare per chiamare la sua famiglia”. Interris.it pubblica un video che mostra “tutta la disperazione e l’angoscia di un giovane soldato russo che si è arreso”. Dalla traduzione, prosegue l’articolo, si “sente la sua angoscia nell’essersi arreso. Dice di non voler uccidere nessuno, gli avevano detto che andava a fare una missione di pace e, invece, si è ritrovato a dover sparare su persone civili e innocenti”. A questo link sono disponibili il video e l’audio della traduzione:

https://www.interris.it/primo-piano/nostri-figli/