(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

In occasione della 47ma edizione della mezza maratona Roma-Ostia in programma domenica 6 marzo, domenica mattina alle ore 8:30 Athletica Vaticana si ritroverà per un breve momento di preghiera, in grande semplicità, per la pace in Ucraina e ovunque nel mondo. Con la Preghiera del maratoneta verrà recitata una Ave Maria per tutti coloro che stanno soffrendo. Appuntamento accanto alla scultura di Arnaldo Pomodoro, nei pressi della partenza della gara.