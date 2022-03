Diocesi: Milano, sul mensile “Il segno” un focus sull’8 marzo. “Sotto la mascherina la forza delle donne”

Una madre. Un’insegnante. Un medico. Una catechista. Quattro donne raccontano la loro quotidianità in famiglia, a scuola, sul lavoro e nella Chiesa, per evidenziare come – anche ora che la pandemia è in via di regressione – l’onere principale nella gestione di questa situazione continua a gravare sulle spalle femminili. È questo il cuore della storia di copertina del numero di marzo – mese appunto dedicato alle donne – de “Il Segno”, mensile della Chiesa ambrosiana, in distribuzione nelle parrocchie e nelle librerie cattoliche a partire da domenica 6 marzo. “Sotto la mascherina la forza delle donne” è il titolo della riflessione di Paola Pessina che introduce le quattro testimonianze, sottolineando come i talenti spesi in questa emergenza, soprattutto nei servizi di cura e di relazione, non debbano ora essere deprezzati, “ma anzi sviluppati e valorizzati”. “Il Segno” accompagna poi la visita pastorale dell’arcivescovo Delpini nei decanati milanesi presentando due realtà sociali attive nel territorio dei Navigli e del Vigentino.

Con questo numero don Giuseppe Grampa prende congedo dai lettori del mensile, di cui ha assunto la direzione nel 1999: 23 anni riassunti in una piccola galleria di immagini significative. Nel suo editoriale rivolge al successore, don Fabio Landi – che firmerà la rivista a partire dal numero di aprile, nel quale il mensile si presenterà completamente rinnovato – “l’augurio di essere, ogni mese, felice come lo sono stato io in questi ventitré anni”.