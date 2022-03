Ucraina: Auser al fianco di Intersos a sostegno delle persone in fuga, aiuti concreti a bambini e anziani

Auser nazionale ha attivato una raccolta fondi in favore dell’organizzazione umanitaria Intersos, a sostegno di un progetto di accoglienza in Moldavia e in Polonia per i profughi ucraini. Ne dà notizia la stessa associazione spiegando che la “sottoscrizione sarà interamente destinata a sostenere l’attività degli operatori di Intersos impegnati nelle zone di confine, accogliendo all’interno di strutture dedicate soprattutto anziani e bambini, fornendo sostegno sanitario, psicologico, alimentare e logistico”. “Il flusso di persone che lascia l’Ucraina è in continua crescita. Intersos – prosegue la nota – si occupa di coloro che rimangono indietro, che non hanno amici o parenti ad attenderli, che hanno malattie o traumi e che, una volta passato il confine, non sanno dove andare. Nel punto medico gestito dai volontari si visitano le persone appena arrivate dall’Ucraina. Sono tantissimi i bambini, molti sono traumatizzati, altri invece hanno smesso di parlare”.