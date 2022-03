Bioetica: Sibce, domani un webinar sul dopo-Covid tra autodeterminazione e salute

“La bioetica dopo il Covid. Autodeterminazione e salute” è il titolo del webinar in programma domani, sabato 5 marzo, per iniziativa della Società italiana per la bioetica e i comitati etici (Sibce) in collaborazione con il Forum sociosanitario (ore 10-12).

All’evento interverranno Gianluigi Cardinali (docente di microbiologia – Università di Perugia); Marco Moschini (docente di filosofia teoretica – Università di Perugia); Assunta Morresi (Università di Perugia, componente del Comitato nazionale di bioetica). A moderare l’incontro Maria Benedetta Saponaro (vice presidente Sibce). I lavori saranno invece introdotti dal presidente Sibce Francesco Bellino.

L’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom come di seguito indicato cliccando sul link

https://zoom.us/j/97883839207?pwd=SHdBYU1ialgyMFNsVS9mOTRlM2hoQT09. ID riunione: 978 8383 9207 Passcode: 489880