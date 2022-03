Ucraina: il 6 marzo fiaccolata a Norcia. Mons. Boccardo “ferma condanna di ogni guerra”

foto SIR/Marco Calvarese

Una “fiaccolata” per chiedere la pace in Ucraina e nel mondo: a organizzarla per le strade di Norcia, domenica 6 marzo (ore 21), è l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia. La fiaccolata partirà dalla ex area containers collettivi (via Circonvallazione) per raggiungere piazza San Benedetto, davanti il cantiere della basilica distrutta dal terremoto del 30 ottobre 2016. “La folle tragedia che insanguina l’Ucraina, sconvolge l’Europa e costringe anziani, donne e bambini a cercare rifugio e pane, interpella la nostra coscienza, richiede ferma condanna di ogni guerra e impegno concreto e responsabile per la pace” afferma mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia. “Il territorio della nostra diocesi custodisce la memoria viva di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa, messaggero di pace, realizzatore di unione, maestro di civiltà, che ispirò ai popoli del Continente la cura dell’ordine e della giustizia come base della vera socialità. Proprio da Norcia allora si deve elevare, unito a quanto avviene in tante altre parti del mondo, un grido corale che dice convinta riprovazione di ogni forma di violenza e aggressione e invoca giorni di pace per questa umanità inquieta”.