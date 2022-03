Ucraina: artisti russi, “siamo contro la guerra”. “Parte significativa della popolazione russa è contro la mostruosa catastrofe”

“Vogliamo gridare la nostra posizione e farla prendere in considerazione dal mondo intero: siamo contro la guerra! Siamo contro l’invasione dell’Ucraina!”. Lo dichiara un gruppo di 35 artisti russi – che mantengono l’anonimato per non incorrere nelle maglie della repressione – in una nota in cui condannano l’invasione delle forze militari russe “senza preavviso, senza un referendum, senza alcun consenso da parte nostra”. La richiesta è cessare la guerra e la critica è rivolta alla mancanza di “informazioni obiettive”, alle decisioni prese da pochi secondo “punti di vista egoistici” e a “ciniche menzogne” sugli scopi dell’invasione e sulla situazione. La lettera descrive le forti limitazioni a cui sono sottoposti i media indipendenti, i singoli cittadini o le organizzazioni “che esprimono qualsiasi forma di libero pensiero”; massiccia è la “propaganda, la disinformazione e la distorsione dei fatti”. In questa “nuova guerra imperialista”, l’opposizione russa è messa a tacere mentre si crea “il più terribile e doloroso isolamento esterno” perché “tutto il mondo civilizzato sta interrompendo le relazioni con la Russia”: “siamo divisi, privati di legami umani significativi”. “Il mondo dovrebbe sapere che una parte significativa della popolazione russa è contro la mostruosa catastrofe che si sta compiendo sul territorio dell’Ucraina” scrivono i firmatari “e stiamo facendo tutto il possibile, in queste condizioni, per esprimere la nostra feroce opposizione”.