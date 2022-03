Ucraina: Cingolani (Mite), “attacco russo a centrale nucleare di Zaporizhzhia è un’azione incosciente e sconsiderata che mette in pericolo la sicurezza di tutti”

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, “condanna duramente l’attacco della Russia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. Un’azione incosciente e sconsiderata che mette in pericolo la sicurezza di tutti”. Lo si legge in un tweet pubblicato poco fa dal ministero della Transizione ecologica.

