Ucraina: Venezia, domani in San Rocco messa per la pace presieduta da mons. Bilyk, eparca emerito di Bucac

È in programma per domani, venerdì 18 marzo, alle 16 nella chiesa di San Rocco, a Venezia, la messa che mons. Irynej Bilyk, eparca emerito di Bučač, una sede della Chiesa cattolica ucraina di rito bizantino, con 220mila battezzati. Questo momento di preghiera e solidarietà è stato promosso dalla Scuola Grande di San Rocco. “Vogliamo esprimere – afferma la Scuola in un comunicato – al vescovo Bilyk e alla comunità ucraina il fatto che il dramma che sta vivendo il Paese viene visto con partecipazione e solidarietà dalla nostra Scuola Grande e dall’intera comunità veneziana”. “Grazie alla messa, pregando san Rocco che tanto ha aiutato nel passato – prosegue il testo – vogliamo credere che la sua intercessione sarà di aiuto per ristabilire la pace in questa triste e drammatica circostanza. Si uniscono alle nostre preghiere i membri del Chiostro Tintorettiano che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento”.

Le offerte che verranno raccolte domani durante la celebrazione saranno consegnate al vescovo Bilyk perché vengano sostenuti interventi umanitari in favore dei profughi ucraini.