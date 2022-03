Cei: dal 21 al 23 marzo il Consiglio episcopale permanente

Si svolgerà da lunedì 21 a mercoledì 23 marzo, a Roma, presso la sede della Cei (Circonvallazione Aurelia, 50), la sessione primaverile del Consiglio episcopale permanente. Dopo l’introduzione del cardinale presidente Gualtiero Bassetti – informa l’Ufficio nazionale della Cei per le comunicazioni sociali – i lavori prevedono la presentazione del programma dell’Assemblea generale ordinaria (23-27 maggio 2022) che avrà per tema: “In ascolto delle narrazioni del Popolo di Dio. Il primo discernimento: quali priorità stanno emergendo per il Cammino sinodale?”. All’ordine del giorno, poi, un aggiornamento circa le attività di contrasto agli abusi promosse dal Servizio nazionale per la tutela dei minori, le proposte dei percorsi di accesso ai ministeri del lettorato, dell’accolitato e del catechista, alcune prime riflessioni sull’adeguamento degli “Orientamenti e norme per i seminari” alla luce della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Giovedì 24 marzo, alle ore 11, nella Sala Marconi di Palazzo Pio (Piazza Pia, 3), il segretario generale, mons. Stefano Russo, illustrerà in conferenza stampa il Comunicato finale.