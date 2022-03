Ucraina: hackerato il sito di informazione religiosa “Risu”, bandiera russa a tutta pagina con il “nastro di San Giorgio”

La “propaganda russa” colpisce anche il sito di informazione religiosa “Risu.ua” che questo pomeriggio è stato hackerato. L’attacco non ha danneggiato il sistema e gli operatori sono stati in rado di rimettere di nuovo online le notizie. Andando sull’indirizzo www.risu.ua e aprendo una qualsiasi notizia, appariva su tutto schermo una bandiera della Federazione Russa con a fianco il “nastro di San Giorgio” (i cui colori sono l’arancione e il nero), simbolo della più alta onorificenza militare della Russia zarista dispensata ai militari russi che compivano particolari atti di eroismo. Oggi il nastro è ricomparso sulle uniformi degli uomini filo russi che combattono per riprendere il controllo di tutta l’Ucraina. Nato come un progetto dell’Università cattolica di Leopoli, l’agenzia Risu segue e fornisce notizie di tutte le Chiese cristiane presenti nel Paese con spirito ecumenico e con il sostegno della Chiesa greco-cattolica ucraina. In questi giorni, ovviamente, i giornalisti di Risu sono in prima linea nel seguire la drammatica evoluzione dell’invasione russa coprendo soprattutto le attività delle Chiese e delle organizzazioni religiose e le notizie dalle diverse diocesi e esarcati.