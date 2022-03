Ucraina: Acli, oggi alla Camera dei Deputati la presentazione di un documento di proposte a sostegno della popolazione colpita

Si terrà oggi alle ore 12 presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in Via della Missione 4, la conferenza stampa delle Acli per la presentazione di un documento di proposte a sostegno del popolo ucraino che tengono conto di tre ambiti di intervento sui quali l’Associazione può dare uno specifico contributo: accoglienza e regolare soggiorno; promozione dei diritti; supporto ai processi di integrazione. Il documento è stato elaborato anche sulla base della concreta esperienza che l’Associazione ha maturato in questi anni, soprattutto attraverso la presenza associativa e gli uffici del Patronato Acli (l’unico tra i patronati italiani ad essere presente in Ucraina, a Leopoli), attraverso il lavoro delle Acli Colf in Italia e attraverso l’impegno della Ong, Ipsia Acli, presente nei paesi di confine e attiva per l’accoglienza profughi da molti anni.

Interverranno: Antonio Russo, vicepresidente nazionale delle Acli con delega al welfare, Paolo Ricotti, presidente nazionale del Patronato Acli, Mauro Montalbetti, presidente nazionale dell’Ong Ipsia Acli e Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.