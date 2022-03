Diocesi: Bolzano, per la Giornata della Solidarietà le offerte raccolte in chiesa saranno donate al patronato Acli-Kvw

Per la “Giornata della solidarietà” 2022, che sarà celebrata nella diocesi di Bolzano-Bressanone domenica prossima, 20 marzo, la Commissione diocesana per i problemi sociali e del lavoro, insieme al vescovo Ivo Muser, richiama l’attenzione sul tema del giusto rapporto con se stessi, con gli altri e con il creato e allo scopo ha scelto il motto “#tuttoèconnesso”.

Il motto “#tuttoèconnesso” vuole indicare che gli ambiti essenziali della vita sono interconnessi e si influenzano a vicenda: società, cultura, fede e ecologia sono aspetti collegati e interdipendenti. La Commissione diocesana per i problemi sociali e del lavoro non si occupa solo di informare sul valore e l’importanza della giustizia ecosociale e della sostenibilità, ma anche di incoraggiare un’azione concreta. “Il nostro obiettivo è quello di affinare la visione personale verso le reali possibilità di stili di vita sostenibili e quindi, come cristiani, favorire lo sviluppo dell’intera società in questa direzione”, sottolinea Johann Kiem, referente diocesano per i problemi del lavoro e la giustizia sociale.

Insieme al vescovo Ivo Muser la commissione diocesana ringrazia le numerose associazioni che si impegnano per una maggiore giustizia sociale in Alto Adige. La solidarietà è la prova del nove quotidiana della serietà della nostra fede, secondo la commissione. “È necessario – spiega il vescovo Muser – creare una cultura dell’attenzione e dell’aiuto, in modo che la cura e la responsabilità per l’altro e la condivisione non rimangano parole vuote ma diventino fatti concreti”. Sono necessarie reti di solidarietà per sostenere le persone, e il patronato è una rete di questo tipo. Per usufruire dei loro diritti, le persone hanno bisogno di informazioni qualificate, consulenza, sostegno e assistenza legale, tutti aspetti che caratterizzano il patronato. Per poter continuare ad offrire questi servizi, il patronato ha anche bisogno di una base finanziaria ed è per questo che le offerte in chiesa nella Giornata della solidarietà vanno specificamente al patronato Acli-Kvw.