Diocesi: Agrigento, giornata di studi sociali su “green economy da Taranto ad Agrigento”

L’Ufficio di pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Agrigento continua nel suo impegno formativo attraverso le Giornate di studi sociali giunte alla IX edizione. Il tema di quest’anno sarà “Green economy da Taranto ad Agrigento” e si pone in continuità alla tematica della 49ma Settimana sociale dei cattolici col tema “Il pianeta che speriamo”. Il prossimo appuntamento dell’edizione 2022 è previsto per il 31 marzo presso l’oratorio della nuova chiesa del Sacro Cuore di Gesù alle rocche di Agrigento. Interverranno Giuseppe Notarstefano (presidente nazionale dell’Azione cattolica) già direttore della pastorale sociale dell’Arcidiocesi di Palermo e membro del Comitato scientifico delle Settimane Sociali, l’arcivescovo di Agrigento, mons. Alessandro Damiano. Dalla Settimana sociale di Taranto “sono arrivate proposte concrete per coniugare ambiente, lavoro, sviluppo e sostenibilità – si legge in una nota della diocesi -. In questa direzione è importante sostenere alcune proposte di riforma per l’ecologia integrale perché il cambiamento non avviene solo dall’alto ma è fondamentale il concorso della nostra “conversione” negli stili di vita come singoli cittadini e come comunità”. Le Giornate di studi sociali intendono “proporre un modello di condivisione, di cooperazione e discernimento collettivo che consenta di rigenerare e condividere i rischi della transizione”.