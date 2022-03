San Giuseppe: Messina, il 19 marzo messa per il mondo del lavoro con il vescovo ausiliare Di Pietro

L’annuale celebrazione della diocesi di Messina con i lavoratori, nella ricorrenza della solennità di San Giuseppe, si terrà sabato 19 marzo, alle 12, nella sede dell’Atm, dove il vescovo ausiliare, mons. Cesare Di Pietro, presiederà la messa con il mondo del lavoro.

In questa celebrazione eucaristica, animata dall’Unione cristiana imprenditori e dirigenti (Ucid), sarà offerta la preghiera per i lavoratori e per quanti hanno perso il lavoro e invocheranno la pace per le popolazioni colpite dalla guerra.