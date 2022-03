Ucraina: Firenze, domani messa celebrata dall’arcivescovo Betori alla Santissima Annunziata per la pace e per le vittime di guerra e pandemia

La diocesi di Firenze, con il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, “si unisce con la celebrazione di una messa domani, venerdì 18 marzo alle ore 18, alla Santissima Annunziata, alla preghiera della Presidenza della Conferenza episcopale italiana per la pace in Ucraina e per le vittime della guerra e della pandemia”. Lo annuncia un comunicato dell’arcidiocesi ricordando che il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee) “ha proposto alle Conferenze episcopali nazionali di unirsi in preghiera nel tempo di Quaresima, con la celebrazione di una messa, per invocare la pace e pregare per le vittime causate dalla guerra e per i morti a causa della pandemia”.

Venerdì prossimo, 18 marzo, prosegue il comunicato, “la Presidenza della Cei si inserirà in questo percorso di preghiera, e nella nostra diocesi l’arcivescovo presiederà la messa nel santuario mariano della città per affidare alla Madonna le sofferenze e il dolore di tanti a causa della follia della guerra”.