Processo in Vaticano: card. Becciu, “Santo Padre ha recentemente dichiarato di credere alla mia innocenza”

“Dichiaro la mia disponibilità totale a cercare e a dire con voi la verità”. Lo ha dichiarato il card. Angelo Becciu, in una dichiarazione spontanea rilasciata all’inizio dell’udienza odierna del processo in corso in Vaticano sulla vicenda degli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra. “Non ho paura di essa”, ha proseguito il cardinale: “Desidero anzi che al più presto la verità sia proclamata. Lo devo alla mia coscienza. Lo devo ai miei antichi collaboratori, a tutti gli uomini della Curia, alle comunità ecclesiali che mi hanno conosciuto come delegato del Papa per la beatificazione di numerosi servi di Dio e nei numerosi Paesi che ho servito nel corso del mio servizio diplomatico. Lo devo ai miei familiari. Lo devo alla Chiesa intera”. “Lo devo soprattutto al Santo Padre, che recentemente ha dichiarato di credere alla mia innocenza”, ha reso noto Becciu.