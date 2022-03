Ucraina: Caritas Lamezia Terme, al via l’organizzazione per l’accoglienza dei profughi

Si svolgerà sabato mattina alle 11, nel salone del Seminario vescovile di Lamezia Terme, un incontro operativo per concordare le attività da svolgere sull’intero territorio diocesano in merito all’accoglienza delle famiglie ucraine che in queste ore stanno giungendo in Italia.

La riunione, alla quale parteciperà il vescovo, mons. Giuseppe Schillaci, nelle intenzioni del direttore della Caritas, don Fabio Stanizzo, vuole essere un momento di confronto non solo sulle necessità sia di chi sta fuggendo dalla guerra in corso sia di chi, poi, operativamente, si sta attivando per l’ospitalità, ma anche di condivisione di ascolto e di collaborazione per mettere al centro il bene delle persone ed essere pronti nel coordinare in sinergia le accoglienze. Sono stati invitati i sindaci dei comuni rientranti nel territorio diocesano, l’Asp, le Forze dell’ordine e la comunità ucraina presente sul territorio e le famiglie che hanno risposto all’appello della Caritas sull’ospitalità.