Francia: domenica 20 marzo prima Giornata nazionale di preghiera per le vittime di violenza sessuale e abusi di potere all’interno della Chiesa

Domenica 20 marzo si celebrerà in Francia la prima giornata nazionale di preghiera per le vittime di violenze e aggressioni sessuali nella Chiesa. Il suo tema sarà “Testimoni di vita nuova” e sarà vissuto nelle diocesi secondo diverse modalità. “Questo giorno – spiega in una nota padre Hugues de Woillemont, segretario generale e portavoce della conferenza episcopale – cade nel tempo della Quaresima, periodo liturgico di conversione, di ritorno a Dio. È un’opportunità per noi di riconoscere il nostro peccato, di riconoscere che non abbiamo saputo ascoltare, proteggere, allertare, denunciare, riconoscere che tanti abusi sono stati compiuti all’interno della Chiesa”. Nel marzo 2021 i vescovi riuniti in Assemblea Plenaria a Lourdes hanno votato una serie di 11 risoluzioni per dare concretezza all’impegno preso di combattere gli abusi nella Chiesa e al numero 8 si proponeva di vivere, su invito di papa Francesco, una giornata di preghiera per le vittime di violenze, aggressioni sessuali e abusi di potere e di coscienza. La conferenza episcopale fa sapere che diverse vittime-testimoni e membri dei diversi servizi della Cef, hanno elaborato strumenti e formule da proporre alle comunità locali, “per vivere e animare questa giornata: intenzioni di preghiera universali per la messa domenicale, una via crucis su cui meditare, un libretto di preghiere”.