Geopolitica: Università Cattolica, domani incontro con il generale Graziano su Ue, guerra e difesa comune

Dall’invasione della Russia in Ucraina fino ad arrivare alle rotte balcaniche e al fronte Mediterraneo. Di questo si parlerà domani 18 marzo, alle ore 10.30, nella sede dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (Aseri) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (via San Vittore, 18 – Milano). Relatore sarà il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare Europeo, che farà il punto sull’attuale quadro internazionale e sui possibili scenari futuri. “La sfida di una difesa comune europea. Situazione e prospettive”, questo il titolo dell’incontro nel corso del quale il generale dialogherà con Vittorio Emanuele Parsi, direttore Aseri. L’evento, in presenza e on line, sarà aperto dai saluti del rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli. Il generale Claudio Graziano è presidente del Comitato Militare Europeo dal 2018. Nella sua lunga carriera militare è stato Comandante della Brigata Alpina Taurinense dispiegata in Afghanistan (2008) e successivamente Force Commander e Head of Mission della missione UNIFIL (Libano, 2007-2010). Nel 2010 è stato promosso a Generale di Corpo d’Armata. Nel 2011 è stato nominato Capo di Gabinetto nel Ministero della Difesa ed ha assunto il ruolo di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. Dal 2014 è stato Capo di Stato Maggiore della Difesa.