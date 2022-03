Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 89° Instant Report Altems. Vaccinazioni in forte calo, meno di 100mila al giorno. Toscana la regione più virtuosa

In forte calo la somministrazione delle vaccinazioni anti Covid-19: da inizio marzo sotto la soglia delle 100mila al giorno, mentre la Toscana è la Regione con la più alta copertura vaccinale. Lo rivela la 89ma puntata dell’Instant Report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, Facoltà di economia, campus di Roma. L’andamento “risulta ormai in forte calo, segnando valori quotidiani da inizio marzo 2022” paragonabili a quelli di “gennaio 2021 (primo mese di campagna vaccinale)” si legge nel documento.

“Da inizio campagna vaccinale gli italiani hanno risposto bene alle vaccinazioni – afferma il direttore Altems Americo Cicchetti -, ma abbiamo ancora qualche margine di miglioramento per gli ultimi cittadini esitanti, soprattutto nella fascia di età 50-59 dove gli immunizzati con doppia dose si attestano a circa il 90% e nella fascia di età 40-49 dove gli immunizzati con doppia dose si attestano a circa l’86%. Ottime – conclude – le linee di indirizzo rilasciate dal ministero della Salute per l’immunizzazione della popolazione ucraina che stiamo accogliendo in Italia”.

Più in generale, in riferimento alla popolazione vaccinata con doppia dose, la Regione caratterizzata dalla copertura più alta risulta essere la Toscana (81,7%) mentre la Provincia autonoma. di Bolzano si configura come quella con la percentuale di individui che hanno completato il ciclo vaccinale più bassa (70,6%). In Italia il 77,6% della popolazione risulta totalmente immunizzata.