161° Unità d’Italia: Palazzo Chigi, “oggi più che mai l’Italia resta unita per proteggere i principi fondanti della Repubblica”

“Nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, celebriamo con orgoglio i valori del nostro Paese. Oggi più che mai l’Italia resta unita per proteggere i principi fondanti della Repubblica”. Così Palazzo Chigi, in un tweet pubblicato in occasione del 161° anniversario dell’Unità d’Italia e della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”.

