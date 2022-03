Traffico esseri umani: Gruppo contro la tratta (Greta), allarme trafficanti; il 90% dei rifugiati ucraini in Europa sono donne e bambini. Numero verde e sito web per informazioni e segnalazioni

L’ombra della tratta e dello sfruttamento si allunga sulle persone in fuga dal conflitto armato in Ucraina: dei circa tre milioni di persone che in meno di tre settimane sono scappate dall’Ucraina il 90% sono donne e bambini. Rispetto a loro, il Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sull’azione contro la tratta degli esseri umani (Greta) allerta sui pericoli che corrono di restare intrappolati nelle maglie della criminalità. “Organizzazioni della società civile e giornalisti in prima linea hanno lanciato l’allarme per presunti casi di tratta di esseri umani che coinvolgono rifugiati ucraini”, spiega una nota del Greta. “Ci sono segnalazioni di trafficanti che prendono di mira bambini senza genitori in fuga dall’Ucraina e molti di questi bambini sono attualmente dispersi, a seguito della frettolosa evacuazione degli orfanotrofi e delle famiglie affidatarie”. Le ong specializzate si stanno impegnando a sensibilizzare e informare sui rischi di accettare il trasporto e l’alloggio da estranei e su come chiedere aiuto, ma occorre che le autorità locali e le organizzazioni che accolgono i rifugiati, sollecita il Greta, adottino “misure urgenti” per rafforzare il coordinamento tra valichi di frontiera e strutture di accoglienza, garantiscano l’accurata registrazione dei rifugiati e il loro accesso alla documentazione necessaria, ai permessi di soggiorno e ai servizi essenziali. A livello europeo è attivo il numero verde 116000 per le segnalazioni; la rete “Missing children Europe” ha aperto una pagina dedicata alle segnalazioni per i bambini ucraini di cui si è persa traccia e avvisa le persone che attraversano i confini dell’Ucraina: “attenti a chi offre servizi a pagamento. Potete compilare gratuitamente i vostri documenti al confine, non sarete respinti e non vi verrà chiesto di separarvi dai vostri figli”.