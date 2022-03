“Proseguono gli arrivi di persone in fuga dal conflitto in Ucraina. Alle 8 di questa mattina erano 37.447 le persone giunte in Italia: 19.002 donne, 3.298 uomini e 15.147 minori”. Ne dà notizia il Viminale spiegando che “le principali città di destinazione dichiarate continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna”.