Diocesi: Macerata, cordoglio per la morte di don Luigi Taliani, già direttore di Emmaus e delle Comunicazioni sociali

Cordoglio nella diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 marzo, è infatti venuto a mancare don Luigi Taliani. Lo comunica in una nota la redazione di EmmeTv. Nato a Cingoli il 26 ottobre 1943 e ordinato sacerdote il 27 settembre 1969 dal card. Ersilio Tonini, allora vescovo diocesano, don Taliani, già insegnante di religione cattolica, era vicario parrocchiale presso la chiesa dell’Immacolata di Macerata e, per anni, ha ricoperto il ruolo di direttore del settimanale “Emmaus” e di “Radio Nuova Macerata”, oltre ad essere responsabile delle Comunicazioni sociali in diocesi. Molto noto tra i giovani, da sempre attivissimo nel mondo del giornalismo e dell’informazione, è stato impegnato nell’Azione Cattolica con diversi incarichi (tra cui quello di assistente regionale Azione cattolica ragazzi e di assistente regionale Msac), rivestendo anche l’incarico di assistente per la Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci) nel capoluogo maceratese. Anche la Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc) e l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi), contesti in cui l’opera di don Luigi Taliani ha lasciato un segno importante, si uniscono al lutto che ha colpito tutta la comunità maceratese.