Suore morte in incidente: mons. Satriano (Bari-Bitonto), “siamo vicini al dolore della famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori”

“Le consegniamo alle mani amorevoli del Padre e dello Sposo celeste Gesù Cristo, certi che le conserverà nella sua casa per la festa senza tramonto”. Così una nota della diocesi di Bari-Bitonto all’indomani dell’incidente stradale avvenuto ieri sera nel Foggiano in cui hanno perso la vita tre suore della famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori “appartenenti alla comunità di Bari (istituto “Filippo Smaldone” di Bari vecchia, ndr) – suor Candida, suor Vèréne e suor Mara”, prosegue la nota. “L’arcivescovo, mons. Giuseppe Satriano, e la Chiesa tutta di Bari-Bitonto – continua la nota della diocesi pugliese – sono vicini al dolore della famiglia religiosa delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori per la tragica scomparsa” e “assicurano la preghiera di suffragio, invocando dal Padre della Misericordia la consolazione per tutti coloro che soffrono per questa perdita e nella certezza che esse vivono già oggi nella Pasqua eterna del Cristo Risorto”. Nelle celebrazioni eucaristiche “la Chiesa diocesana tutta assicura un ricordo nella preghiera”, conclude il comunicato.