Diocesi: Foligno, da mercoledì le conferenze di formazione “Cittadini del Mondo”

Mercoledì 16 marzo si avviano in modalità mista, online e in presenza, le conferenze di formazione rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, agli educatori, ai genitori, promosse dalla diocesi di Foligno nell’ambito del Progetto “Cittadini del mondo” con il fine di ragionare sul ruolo positivo in classe del confronto, tra docenti e studenti e in gruppo tra pari, in famiglia tra genitori e figli, dove sviluppare la propria identità e dove i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale nel prendersi cura dell’altro. Il Progetto “Cittadini del mondo” vuole essere un modesto contributo dialogico e formativo affinché famiglia, scuola, istituzioni e associazioni, si impegnino con speranza per un nuovo cammino educativo e per una armoniosa crescita dei giovani del nostro territorio.

La prima conferenza online dalle ore 18.30 alle 20 dal titolo “L’insegnante prossimo. Avere cura delle relazioni” vedrà l’intervento di Roberto Mauri, psicologo e formatore, laureato presso l’Università Cattolica S. Cuore di Milano.

A seguire lunedì 28 marzo, dalle ore 17 alle 19, attività didattico-laboratoriale in presenza presso gli spazi del Centro pastorale della parrocchia di Sant’Eraclio a Foligno, a cura di Carlo Felice, pedagogista, e di Francesca Mattioli, psicologa.

Seconda conferenza online venerdì 1° aprile, dalle 18.30 alle 20, dal titolo “Una sana e robusta costituzione scolastica. Avere cura del senso dell’essere scuola”, a cura del formatore Fabrizio Carletti, laureato in Scienze politiche, specializzato in socio-antropologia e psico-pedagogia presso l’Università degli studi di Perugia.

Ultimo incontro mercoledì 6 aprile, dalle 17 alle 19, con l’attività didattico-laboratoriale in presenza presso gli spazi del Centro pastorale della parrocchia di Sant’Eraclio. Info: sociale@diocesidifoligno.it.