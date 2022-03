Diocesi: Vittorio Veneto, mercoledì a Sacile messa e presentazione di un volume in memoria di mons. Mazzarotto, a un anno dalla morte

Ad un anno dalla morte, mercoledì 16 marzo, con una santa messa alle 18.30, in duomo a Sacile, sarà ricordato mons. Pietro Mazzarotto, originario di Torre di Mosto e per tanti anni parroco prima della chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Vittorio Veneto e poi del duomo di Sacile. La celebrazione sarà presieduta da mons. Giacinto Marcuzzo, vescovo ausiliare emerito del Patriarcato Latino a Gerusalemme. Al termine della messa, sempre in duomo, sarà presentato il libro, edito da L’Azione e fresco di stampa, “Il futuro nelle radici. Don Pietro Mazzarotto a Sacile”. Il volume raccoglie testimonianze e ricordi sul ministero di don Pietro, soprattutto negli anni trascorsi a Sacile. Intervengono il parroco del duomo, don Gianluigi Papa, Maria Balliana, giornalista e curatrice del bollettino “Amare”, e il direttore de L’Azione, don Alessio Magoga. Sempre nella stessa serata, verrà dedicata a don Pietro la Biblioteca del Centro di studi biblici, da lui fondato – insieme a Giuseppe Scarpat – nel 1976.