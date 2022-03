Ucraina: la guerra irrompe nella Conferenza sul futuro dell’Europa. Verhofstadt, “l’Ue sarà costretta a correggere il suo corso”

La plenaria della Conferenza sul futuro dell’Europa ha discusso, nei giorni 11 e 12 marzo a Strasburgo, 88 raccomandazioni presentate dai panel europei di cittadini riguardanti “L’Ue nel mondo/migrazione” e “Un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione – Istruzione, cultura, gioventù e sport – Trasformazione digitale”. Lo specifica un comunicato diffuso oggi dal Parlamento europeo, nel quale si legge ancora: “L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin e la reazione dell’Ue sono stati al centro dei dibattiti di attualità”.

Alle discussioni sul tema “L’Ue nel mondo” sono intervenuti rappresentanti dei rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina, deputati della Verkhovna Rada dell’Ucraina ed esponenti dell’associazione PromoUkraina per condividere le loro opinioni. Hanno partecipato anche rappresentanti dei Balcani occidentali.

Gli estratti della sessione plenaria della Conferenza sono disponibili su EbS. La copertura audiovisiva e fotografica dei dibattiti condotti nei gruppi di lavoro e nella plenaria è disponibile presso il Centro multimediale del Parlamento.

Guy Verhofstadt (Parlamento europeo) ha commentato: “L’onda d’urto provocata dai drammatici eventi in Ucraina sta investendo la nostra Unione europea, come è risultato evidente dai dibattiti di questa plenaria. Le conclusioni della Conferenza dovranno riflettere questa situazione. È ovvio che il futuro sarà diverso da come lo immaginavamo anche solo qualche settimana fa. L’Europa sarà quindi costretta a correggere il suo corso per affrontare quel futuro e il nuovo ordine mondiale che si sta profilando”.

Il 25 e il 26 marzo la plenaria della Conferenza elaborerà le sue proposte, che saranno basate sulle raccomandazioni dei panel di cittadini, sia nazionali sia europei, sugli input raccolti attraverso la piattaforma digitale multilingue e sui dibattiti che hanno avuto luogo in sede di plenaria e nell’ambito dei gruppi di lavoro, raggruppati per temi.