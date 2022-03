Ucraina: mons. Boccardo (Spoleto-Norcia), supplica a santa Rita per la pace. L’arcivescovo visita i profughi accolti al monastero di Cascia

(Foto: arcidiocesi di Spoleto-Norcia)

“Per l’Ucraina aggredita e umiliata, per la nostra Europa e per il mondo intero domanda con noi al Signore Gesù, principe della pace, giorni di pace”. Con queste parole ieri l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, si è rivolto a santa Rita nella supplica da lui appositamente composta per chiedere a colei che è stata donna di riconciliazione di intercedere per la pace in Ucraina. Prima della celebrazione eucaristica nella basilica di Cascia, informa l’arcidiocesi, mons. Boccardo si è recato a salutare i dieci ucraini – due famiglie, tra cui un neonato e una donna incinta – accolti venerdì scorso dalle monache agostiniane che hanno risposto positivamente all’appello dell’arcivescovo.

“Siamo qui – ha affermato mons. Boccardo nell’omelia – per chiedere l’aiuto di santa Rita e per dire con forza che le nostre armi per fermare il male e la violenza sono la preghiera e la solidarietà. E ringrazio le monache per la loro disponibilità, l’Amministrazione comunale per il prezioso supporto e voi cittadini di Cacia per la vostra generosità già dimostrata in questi due giorni verso questi nostri fratelli e sorelle. Preghiamo anche per coloro che fanno della violenza la loro forza: che il Signore, per intercessione di santa Rita, gli faccia comprendere che la forza della ragione deve sempre avere la meglio”.

Prima di lasciare Cascia, mons. Boccardo si è recato all’interno del monastero, accolto dalla priora suor Maria Rosa Bernardinis, e ha ringraziato personalmente le religiose per aver aperto le porte agli ucraini. “Continuate – le ha esortate – nella vostra grande preghiera di intercessione per la pace in Ucraina”.