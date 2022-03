Salute: Emergenza Sorrisi, “formazione e chirurgia a distanza come nuova frontiera della cooperazione sanitaria”

(Foto: Emergenza Sorrisi)

Emergenza Sorrisi, con il contributo di Fondazione Terzo Pilastro internazionale, organizza mercoledì 16 marzo a partire dalle 9 presso la virtual room della sala Germania – Centro Congressi Europa – Ucsc, una web conference dedicata a medici chirurghi in tutte le discipline e anestesisti.

Al centro dell’incontro l’utilizzo dell’innovazione tecnologica per la formazione chirurgica a distanza grazie all’uso di uno speciale caschetto dotato di videocamera frontale e di soli 300 grammi di peso, strumento di grande progresso nel settore del training e dell’insegnamento a distanza negli ambiti chirurgici, in grado di aprire una nuova frontiera nella cooperazione sanitaria nel mondo.

Durante il convegno verranno attivati dei collegamenti in videochirurgia con la sala operatoria di Aws Adel Al Hussona, chirurgo maxillo facciale e direttore dell’Habobbi Hospital di Nassirya in Iraq, e Garango Allaye del dipartimento di Chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale Bamako in Mali. Proprio il Mali è stata la destinazione dell’ultima missione chirurgica da parte dei medici volontari di Emergenza Sorrisi. Entrambi i chirurghi eseguiranno in diretta un intervento chirurgico per il trattamento delle malformazioni facciali utilizzando la speciale videocamera, seguiti in tempo reale dai colleghi italiani che condivideranno con loro esperienze e tecniche operatorie.

Ad aprire i lavori e a portare un saluto a tutti i partecipanti saranno Sandro Pelo, presidente del Congresso e già ordinario in Chirurgia maxillo-facciale e direttore della Uoc di Chirurgia maxillo facciale – Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs Roma, e Fabio Massimo Abenavoli, specialista in Chirurgia plastica e in Chirurgia maxillo facciale e presidente e fondatore di Emergenza Sorrisi.

Seguiranno i saluti istituzionali, tra gli altri, di mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e di don Leonardo Di Mauro, responsabile del Servizio nazionale interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della Cei. Qui il programma completo.

La domanda di iscrizione si effettua online sul sito oppure tramite questo link.