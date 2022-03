Diocesi: Bari, domani in cattedrale si presenta il cd “Tu Cristo Sorgente”

Dopo più di quindici anni di presenza nell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, attraverso molteplici forme d’Arte, la Fondazione Frammenti di Luce continua a promuovere la formazione al valore della bellezza, creando punti di incontro tra fede e cultura.

Nel 2021 la Fondazione ha dato vita alle Edizioni Frammenti di Luce, con la produzione del cd “Tu Cristo Sorgente”. Si tratta di una raccolta di brani composti da don Maurizio Lieggi, eseguiti dall’orchestra, dai solisti e dal Coro Frammenti di Luce, guidati da suor Cristina Alfano, per l’animazione di celebrazioni eucaristiche, per momenti di preghiera, di meditazione e di evangelizzazione. Domani, martedì 15 marzo, a partire dalle 20, nella cattedrale di Bari, Edizioni Frammenti di Luce presenterà il cd “Tu Cristo Sorgente”. Interverranno mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, Ines Pierucci, assessore Culture, Marketing territoriale e Turismo del Comune di Bari, don Antonio Parisi, direttore dell’Ufficio Musica sacra della diocesi di Bari-Bitonto, il maestro Biagio Putignano, docente presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, e don Maurizio Lieggi, autore. Durante l’evento il coro Frammenti di Luce eseguirà alcuni brani del cd. L’evento è realizzato in collaborazione con l’arcidiocesi di Bari-Bitonto e il Comune di Bari e si svolgerà in osservanza delle normative anti-Covid vigenti.