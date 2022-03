Diocesi: Fermo, dal 16 marzo la serie di “Scrittori in rete” dedicata al tema della “Cura del paesaggio”

Il Centro culturale San Rocco, luogo di animazione culturale della diocesi di Fermo, torna a dedicare un ciclo di incontri agli scrittori. Quest’anno, per richiamare il messaggio dell’enciclica Laudato si’ e ricordare il valore dell’alleanza tra uomo e ambiente, la serie di “Scrittori in rete” è dedicata al tema della “Cura del paesaggio”. Cura del paesaggio “perché il paesaggio è vita, è memoria, è bellezza, legami fondanti tra uomo e creato”.

Tre gli incontri. Il 16 marzo apre il ciclo lo scrittore-coltivatore diretto Niccolò Reverdini. Con il suo libro “Anche l’usignolo. Vita di città, di bosco, di campagna” (Mondadori, 2021) racconta la sua impresa di recupero di un antico bosco di 65 ettari, alle soglie del Ticino, e di risanamento biologico della tenuta agricola degli avi. Seguirà il 31 marzo lo scrittore e docente dell’Università Cattolica di Milano Giuseppe Lupo, autore del racconto antropologico “Civiltà Appennino” (Donzelli, 2020) e del romanzo “Il pioppo del Sempione”. La serie si chiude il 7 aprile con la testimonianza di Marco Marchetti della Fattoria sociale Montepacini situata nel Fermano, anche questa un’opera di risanamento agrario e di integrazione sociale.

Gli incontri si svolgeranno alle 21.15 e saranno trasmessi in diretta sui canali social del Centro culturale San Rocco; ci sarà la possibilità di intervenire nelle chat e rivolgere domande ai relatori. L’ultimo incontro con Marco Marchetti sarà anche in presenza e si svolgerà a Villa Nazareth.