India: suor Joseph Michael nuova superiora generale delle Missionarie della Carità

Le Missionarie della Carità hanno eletto suor Joseph Michael superiora generale dell’ordine fondato da Madre Teresa nel 1950. Suor Joseph, 68 anni, è la prima indiana a ricoprire l’incarico. Subentra a suor Mary Prema che a sua volta era subentrata alla guida dell’ordine nel 2009 quando suor Nirmala Joshi si dimise per problemi di salute. Sono stati i membri dell’ordine religioso di 110 Paesi, riuniti in capitolo a Calcutta, ad eleggere la nuova superiora durante un ritiro di preghiera nel fine settimana. Sr. Joseph ha ricoperto ruoli chiave nella congregazione ed è stata la segretaria di Madre Teresa per anni. Nel dare la notizia, l’agenzia cattolica UcaNews ricorda che l’elezione della nuova superiora generale arriva dopo che il governo indiano aveva minacciato nel 2021 di tagliare i finanziamenti esteri alle Missionarie della Carità il giorno di Natale per poi fare marcia indietro due settimane dopo.