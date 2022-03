Ucraina: video “Frati a Zhytomyr”, distruzione e resistenza nella città bersagliata dai missili dell’esercito russo

“Frati a Zhytomyr”: è il titolo di un video girato dai francescani che operano nella città dell’Ucraina occidentale, con oltre 260mila abitanti. Come tante altre località del Paese, Zhytomyr è una città martire, bersagliata dalla furia dell’esercito russo. Case e scuole e chiede distrutte.

Nel frattempo gli abitanti di preparano alla resistenza armata e alla resistenza civile. Occorre accumulare scorte di cibo, materiali sanitari, coperte e vestiti per affrontare il freddo dell’inverno. La disperazione e la speranza camminano di pari passo. È quanto racconta questo video, fornito dai confratelli Frati Minori che operano in via Farini a Milano. Immagini della devastazione e parole – dei frati, dei volontari – che parlano da sole…