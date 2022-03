Giornalismo investigativo: Premio Morrione, domani conferenza stampa di presentazione

Martedì 15 marzo alle 11 sarà presentata on line l’undicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, riservato a giovani under 30 e promosso dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai. L’obiettivo è quello di “fornire gli strumenti per realizzare un’inchiesta rilevante per la vita politica, sociale, economica e culturale italiana o europea”. Il Premio porta il nome di Roberto Morrione, giornalista Rai, fondatore di Rainews24 e di Libera Informazione. Alla conferenza stampa partecipano: Mara Filippi Morrione, portavoce Premio Roberto Morrione; Paolo Petrecca, direttore Rai News 24; Andrea Vianello, direttore Rai Radio1 e Giornale Radio; Giuseppe Giulietti, presidente Giuria Premio e Fnsi; Lidia Galeazzo, esecutivo UsigRai, oltre alle finaliste e ai finalisti della undicesima edizione e ai tutor giornalistici Sacha Biazzo, Maria Cuffaro, Arcangelo Ferri, Francesco Piccinini, Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini. Moderano: Stefano Marroni, vicedirettore Comunicazione Rai/Press & Media Office e Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.