Ucraina: diocesi Roma, un centinaio i profughi accolti, tra cui 84 in parrocchie e istituti religiosi

Sono un centinaio i cittadini ucraini che verranno accolti questa settimana nella diocesi di Roma: 84 nelle parrocchie e istituti religiosi attraverso il circuito Cas (Centri di accoglienza straordinaria) predisposto con la Prefettura e 14 quelli già accolti nei centri diocesani per protetti internazionali che andranno ad aumentare nei prossimi giorni. Sono 348.593 gli euro raccolti attraverso le donazioni che andranno a sostenere le attività della rete Caritas in Ucraina e nei Paesi confinanti e, in parte, anche l’accoglienza nella diocesi di Roma. La diocesi di Roma si sta infatti attivando con una rete di accoglienza diffusa nelle parrocchie, negli istituti religiosi e tra le famiglie romane, in collaborazione con il piano predisposto dalla Prefettura e dalla Protezione Civile. Online è pubblicato il modulo per offrire la disponibilità all’accoglienza sia per famiglie che enti. Qui le info.