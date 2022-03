Ucraina: Misericordie Italiane, il presidente Giani a capo di una delegazione nel Paese e in Polonia

È in pieno svolgimento la prima missione dei vertici di Misericordie d’Italia in Polonia e in Ucraina. Ne dà notizia la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia spiegando che “guidata dal presidente nazionale Domenico Giani insieme al consigliere delegato per le emergenze Elio Di Leo e al capo Area emergenze nazionale Gionata Fatichenti, la missione ha come scopo primario quello di potenziare possibili interventi strutturati delle Misericordie e la realizzazione di corridoi protetti che consentano il proseguimento delle attività di soccorso ai rifugiati”.

“Le Misericordie – afferma Giani – da subito hanno avviato un confronto quotidiano con le autorità locali e le organizzazioni che già operano sul posto, come Caritas. Il nostro impegno non vuole lasciar solo nessuno: facciamo squadra per massimizzare la nostra risposta umanitaria seguendo il pieno rispetto dei principi della dignità, della solidarietà, della tutela della persona in ogni condizione e situazione”.

Intanto, prosegue la nota, continua il lavoro incessante dei volontari delle numerosissime Misericordie d’Italia che fin dall’inizio del conflitto, si sono mosse a sostegno della popolazione Ucraina, consentendo una rapida risposta ai primissimi bisogni della gente. Senza sosta anche l’impegno del Servizio Emergenze centrale di Misericordie impegnato sia a trasferire gli aiuti raccolti nei luoghi colpiti dalla guerra che nella delicata attività di family link ed esfiltrazione di rifugiati bisognosi di cure.