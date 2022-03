Diocesi: Acireale, a Biancavilla la presentazione del libro di mons. Raspanti sulla mistica

Sarà presentato domani, martedì 15 marzo, alle 19, nella parrocchia Ss. Salvatore a Biancavilla, in provincia di Catania, il libro del vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, scritto insieme a Max Huot De Longchamp, intitolato “Cos’è la mistica” uscito per i tipi di Citta Nuova nella Collana Prismi.

Dopo i saluti del sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, introdurrà i lavori il professor Mariano Indelicato, psicologo, psicoterapeuta e docente di psicometria delle neuroscienze cognitive all’Università di Messina. Discuteranno con l’autore, mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, vicepresidente della Cei e presidente della Conferenza episcopale siciliana, il professor Francesco Pira, docente di sociologia e delegato del rettore alla Comunicazione dell’Università di Messina, e il dottor Giuseppe Catalfo, medico psichiatra e psicoterapeuta. Prevista la diretta Facebook sulla pagina della diocesi di Acireale.

Il libro propone una fitta trama di testi, antichi, moderni e contemporanei, che si inseriscono in un’architettura solida, congegnata per offrire al lettore un approfondimento del fenomeno mistico attraverso la lettura antologica di alcuni testi paradigmatici della letteratura cristiana, che vengono analizzati e commentati.