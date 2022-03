Papa Francesco: il “saluto affettuoso” del Celam per i 9 anni di pontificato. “Chiesa latinoamericana accoglie con entusiasmo i suoi insegnamenti e la sua guida spirituale”

Un “saluto affettuoso”, insieme al ringraziamento a Dio “per la fecondità del suo ministero petrino”. Così si esprime il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), in una lettera inviata a Papa Francesco in occasione del nono anniversario della sua elezione al soglio pontificio.

“In questo tempo – si legge nel testo, firmato dal presidente dell’organismo, mons. Miguel Cabrejos, e dal segretario generale, mons. Jorge Eduardo Lozano – la Chiesa che cammina in America Latina e Caraibi continua ad accogliere con entusiasmo i suoi insegnamenti e la sua guida spirituale. Per questo, la ringraziamo per la sua azione pastorale e rinnoviamo il nostro impegno a continuare a lavorare in comunione e sinodalità”.

Prosegue la lettera: “Abbiamo prove ogni giorno, nelle nostre diocesi e comunità, che il santo Popolo di Dio vive con gioia e spirito filiale la sua adesione al successore di Pietro, che è nato nelle nostre terre e vi ha camminato”. Il Celam conclude assicurando la sua preghiera per il Papa e affidandolo alla protezione della Vergine di Guadalupe.