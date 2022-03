Diocesi: Ragusa, due concerti per organo del maestro Cannizzaro

Riprendono, dopo una lunga pausa, i concerti per organo a cura del maestro Diego Cannizzaro, organizzati dall’Ufficio per la Cultura della diocesi di Ragusa, all’interno della rassegna “Cultura per la vita”. Il percorso musicale si intitola “Armonie Sacre tra i sentieri dell’anima”. Un percorso in quattro tappe per la valorizzazione della cultura musicale sacra, del patrimonio organario del territorio ibleo, e per una riconnessione con la dimensione inesprimibile dell’invisibile.

In continuità con quanto proposto negli scorsi anni, l’organo suonato dal maestro Diego Cannizzaro costituirà il fulcro della “rappresentazione” delle varie forme musicali che si sono succedute nella storia della liturgia cristiana europea.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 17 marzo, alle 19.30, nella basilica S. Giovanni Battista di Vittoria, e venerdì 18 marzo, alle 19.30, nella chiesa S. Maria delle Stelle di Comiso. Si tratta di un unico percorso in due tappe distinte e complementari. L’organista Diego Cannizzaro proporrà e commenterà brani significativi dell’epoca segnata dall’origine storica dell’organo specifico, in particolare le messe per organo di Giovanni Salvatore, Girolamo Frescobaldi, Giovanni Battista Fasolo e Domenico Zipoli. Il secondo appuntamento nel mese di maggio vedrà anche la partecipazione del Coro “Enarmonia” di Ragusa, diretta dal maestro Dario Adamo.