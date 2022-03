Ucraina: card. Sako a Shevchuk, “abbiamo sperimentato la stessa situazione a Baghdad. Guerra mai soluzione ai problemi, solo dialogo onesto e coraggioso”

“Niente può giustificare la guerra e non sarà mai una soluzione ai problemi, piuttosto crea impatti negativi, mentre il dialogo onesto, calmo e coraggioso tra nazioni amanti della pace, è l’unica strada da percorrere finché c’è spazio per i negoziati”. Lo scrive il card. Luis Raphael Sako, patriarca dei Caldei, in una lettera inviata da Baghdad all’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina. “Stiamo seguendo le notizie, provando le stesse paure e preoccupazioni per il futuro in quanto abbiamo esperimentato la stessa situazione a Baghdad”. “Il Patriarcato caldeo è in solidarietà, con preghiera e speranza, con i popoli innocenti di Ucraina e Russia che stanno soffrendo in questi giorni. Possa il Signore della pace, concedere la pace ad entrambi i Paesi e in tutto il mondo”.