Ucraina: diocesi Susa, già raccolti oltre 22mila euro destinati alle Caritas locali

Ha raggiunto già i 22.400 euro la raccolta fondi per l’emergenza Ucraina promossa nella diocesi di Susa. Nel dare la notizia, la Caritas diocesana informa di aver effettuato il primo bonifico di 20mila euro alla Caritas Italiana. “I fondi raccolti sul territorio nazionale – viene ricordato in una nota – permettono alle Caritas locali di rispondere a ciò di cui c’è effettivamente bisogno sul posto”. Sul territorio della Valle di Susa la raccolta rimane aperta. “In merito all’accoglienza di profughi ucraini in Valle di Susa – viene spiegato –, la questione verrà affrontata giovedì 17 marzo, in occasione del ritiro quaresimale del clero al quale parteciperà il direttore della Pastorale migranti”.