Riforma Terzo settore: Università Pontificia Salesiana, il 24 febbraio convegno sulle “Prospettive per lo sviluppo dell’economia sociale”

“La riforma del Terzo Settore. Prospettive per lo sviluppo dell’economia sociale”. Questo il tema del convegno in programma per sabato 26 febbraio, dalle 9 alle 13, presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma.

Tre i panel previsti: al primo, dedicato a “Governo nazionale e regionale alla prova dell’economia sociale” parteciperanno Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, e Stefano Zamagni, economista e presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali; al secondo, su “La Riforma del Terzo settore come volano per lo sviluppo dell’economia sociale”, interverranno Andrea Giannone del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia, Stefano Carrara e Gaetano Scala, entrambi dell’Agenzia delle Entrate, e l’avvocato tributarista Gabriele Sepio; la parte finale verterà su “Formazione e nuove professionalità nel Terzo settore e nell’economia sociale” con i contributi di Fabio Pasqualetti, decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Ups, Giovanni Serra, docente della Facoltà di Scienze della Comunicazione sociale dell’Ups, Dino Del Savio del Movimento di volontariato italiano, e Marco Musella di Iris Network.