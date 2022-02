Diocesi: Acireale, primi passi per la ricostruzione della chiesa di Santa Venerina dopo il sisma

Stipulato oggi, venerdì 18 febbraio, a Santa Venerina, un contratto per l’affidamento dei servizi di progettazione riguardante i lavori della chiesa Santa Venera in Santa Venerina, danneggiata dal forte terremoto del 26 dicembre del 2018. Il contratto, che prevede fondi finanziati dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori etnei colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, prevede un importo complessivo pari a 47.039,13 euro, oltre l’Iva.

Il contributo erogato include in particolare i servizi di ingegneria e architettura attinenti alla fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, indagini e prestazioni specialistiche, relativo ai lavori di “Riparazione del danno e miglioramento sismico della chiesa di Santa Venera” in Santa Venerina, che per il totale ripristino prevede un costo complessivo dell’intervento (lavori, progettazione, Iva e quant’altro) di 1.185.000 euro.

La gestione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi è stata demandata alla diocesi di Acireale, nella persona di don Angelo Milone, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto.