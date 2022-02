Mattarella a Norcia: Legnini (commissario ricostruzione), “gesto di altissimo valore, dà nuova fiducia”

“Esprimo gratitudine e riconoscenza nei confronti del presidente Mattarella per la visita a Norcia il prossimo 25 febbraio, in coincidenza dell’avvio del nuovo settennato. Si tratta di un gesto di altissimo valore, che dà una nuova iniezione di fiducia ai cittadini del centro Italia che soffrono da troppo tempo, agli amministratori locali e a tutti coloro che sono impegnati in questa difficile ricostruzione, che è ormai ben avviata, ma ha bisogno di ulteriore sostegno ed impulso”. È quanto dichiara Giovanni Legnini, commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, alla notizia della prossima visita del presidente Mattarella a Norcia. Quella del 25 febbraio sarà la terza visita del presidente della Repubblica nella cittadina umbra. Molte sono state anche quella ai Comuni, distribuiti tra Marche, Umbria e Lazio, colpiti dal sisma, oltre agli interventi pubblici in cui ha rimarcato la necessità di dare seguito con efficacia e rapidità agli interventi legati alla ricostruzione.