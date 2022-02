Diocesi: Brescia, il 19 febbraio incontro “Insieme per la pace” con don Della Vecchia e don Bignami

“Insieme per la pace. ‘Abbiamo bisogno di giustizia sociale, non di armi atomiche’ (don Primo Mazzolari)”. Questo il tema dell’incontro promosso per sabato 19 febbraio dall’Ufficio per l’impegno sociale della diocesi di Brescia in collaborazione con Azione Cattolica, Acli, Agesci, Ccdc, Movimento dei Focolari, Missione oggi, Opal, Missionari Comboniani, Missionari Saveriani, Pax Christi. A partire dalle 9.30, presso il Centro pastorale “Paolo VI”, moderati da Luciano Zanardini, direttore del settimanale diocesano “La Voce del popolo”, interverranno don Flavio Della Vecchia, docente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Teologico “Paolo VI” del Seminario di Brescia (“Forgeranno le loro spade in vomeri (Is. 2,4)”), don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei (“Il magistero della Chiesa sui temi della pace dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco”), Francesco Vignarca, coordinatore Campagne Rete italiana Pace e disarmo (“Il Trattato per la messa al bando delle armi nucleari (Tpnw): strada concreta per il disarmo nucleare”), Camilla Bianchi, presidentessa della Rete Enti locali per la pace e la cooperazione internazionale della Provincia di Brescia (“Il contributo degli Enti locali all’azione per la pace”), Lucia Fronza Crepaz, della Scuola di preparazione sociale di Trento (“Cittadinanza attiva e politiche per la difesa del bene comune”). L’incontro, che sarà trasmesso sul canale YouTube de “La Voce del popolo”, aderisce alla “Campagna Italia, ripensaci” affinché anche il nostro Paese ratifichi il Trattato Onu sulla proibizione delle armi nucleari e ne recepisca le prescrizioni.