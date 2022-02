Scuola: Forum Terzo settore, “non si rinunci alla formazione musicale”

Lo scorso anno il Forum nazionale per l’Educazione musicale, con il Forum del Terzo settore, ha lanciato la campagna “Restituiamo la musica ai bambini”, un appello per la riattivazione dei percorsi musicali all’interno delle scuole che, durante i mesi di emergenza sanitaria, sono stati fortemente penalizzati.

A più di un anno di distanza la situazione non sembra migliorata. “Sono numerose le scuole in cui i laboratori non sono ancora ripartiti, e là dove l’educazione musicale continua, è comunque limitata e circoscritta a pratiche minime – segnala il Forum del Terzo settore –. Solo le poche realtà più sensibili al tema hanno ripreso i progetti con esperti esterni di ambito didattico-musicale o permesso ai docenti interni di riprendere tutte le modalità educative. Tuttavia, anche in questi ultimi casi, con il peggioramento della curva epidemiologica delle ultime settimane, si è assistito, da più parti d’Italia, a nuove sospensioni o a forti limitazioni delle attività musicali svolte sia dagli esperti esterni che dai docenti interni. Tutto questo nella maggior parte dei casi in via del tutto preventiva, nonostante siano state verificate e diffuse misure che possono garantire uno svolgimento a basso rischio”. Quindi, il nuovo appello a “non rinunciare alla formazione musicale”.